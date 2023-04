Veículo tomba com material radioativo na BR-153 em Goiás

Corpo de Bombeiros não constatou nenhum tipo de contaminação ou radiação pelo produto

Divulgação/CBMGO Veículo tombou na faixa de domínio da BR-153



Um furgão carregando material radioativo tombou na BR-153, na altura de Morrinhos, no interior de Goiás, na tarde desta segunda-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, o material identificado era o Fluor-IPen, fluoreto de sódio (18 F). O produto é utilizado em radiodiagnósticos na medicina nuclear para o tratamento de cânceres. No local, a equipe realizou um trabalho de verificação de radioatividade e não constatou nenhum tipo de contaminação ou radiação pelo produto. Depois da análise, o produto foi deixado aos cuidados da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). O motorista teria perdido o controle da direção, saiu da pista e tomou na faixa de domínio. Não houve derramamento da carga na pista e o motorista não ficou ferido. O nome da empresa responsável pela carga não foi divulgado. O carro saiu de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e seguia até Goiânia. A capital goiana, inclusive, foi palco de um acidente radiológico, em 1987. Quatro pessoas morreram após ficarem expostas a césio-137. O material foi encontrado por catadores de recicláveis dentro de um aparelho radiológico abandonado.