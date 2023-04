Cresce o número de roubos e furtos de motos em São Paulo; confira os principais alvos dos criminosos

Dados apontam o aumento de 34% de roubos e furtos na capital nos primeiros dois meses de 2023

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/03/2023 Quase sete mil motos foram furtadas nos primeiros de 2023 em São Paulo



O número de roubos e furtos de motos cresceu 34% em São Paulo nos primeiros meses de 2023, se comparado ao mesmo período do ano passado. Pelo menos é o que diz o levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, baseado em dados recentes divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. De acordo com o estudo, foram 5 mil casos de roubos e furtos registrados nos dois primeiros meses de 2022, contra 6.699 no mesmo período deste ano. O levantamento também aponta um crescimento na média diária de casos. Em 2022, a média era de 88 casos por dia, saltando para 118 em 2023. O modelo mais visado pelos criminosos é Honda CG 160. Somente em 2023, foram registrados 2.115 roubos e furtos da motocicleta. O segundo lugar do ranking ficou com CG 150, com 552 casos. “A preferência por este modelo está ligado diretamente com a quantidade de veículos deste tipo em circulação. É o veículo mais utilizado pelas pessoas que realizam entregas. Logo são as peças que possuem maior demanda no desmanches clandestinos da cidade”, disse Rodrigo Boutti, gerente da Ituran.

Os dados indicam ainda que os bandidos têm optado pelo furto, quando não há violência ou ameaça. Segundo levantamento, 67,55% correspondem a furtos e apenas 32,45% de roubos. Segundo Boutti, a punição para este tipo de crime é bem menor e oferece poucos riscos ao infrator. “O risco para ele é muito menor. Tendo em vista, também, que o crime de furto tem uma punição muito mais amena do que o de roubo, caracterizado pela grave ameaça e algum tipo de arma. Furtando a moto, mesmo sendo pego, ele não vai confessar que furtou o veículo e o máximo que será enquadrado é no artigo 180 (receptação), com direito à fiança, audiência de custódia e sai no mesmo dia. Infelizmente são esses os agravantes, explicou.

Veja quais são os principais alvos dos criminosos: