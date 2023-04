Homem é acusado de assassinar filho, encontrado em boca de jacaré, e matar mãe do menino com mais de cem facadas

Thomas Mosley recebeu a acusação de crime pela juíza Patrice Moore e vai para cadeia assim que deixar o hospital onde está internado para tratar um ferimento

Reprodução/Polícia de St Petersburg Taylen Mosley, de 2 anos, e Pashun Jeffrey, de 20 anos, foram assassinados por Thomas Mosley



Um homem de 21 anos está sendo acusado de ter matado o filho de dois anos, Taylen Mosley, que foi encontrado na boca de um jacaré, e esfaquear mais de 100 vezes a mãe do garoto, Pashun Jeffrey, de 20 anos, que também faleceu. Tudo teria acontecido depois da festa de aniversário, informou o “Tampa Bay Times”. Após os parentes irem embora, informações do telefone da vítima registram a movimentação do aparelho indo de sua casa até o lago – lugar onde o garoto foi encontrado. Thomas Mosley, pai da criança, tinha sido visto na casa de sua mãe 20 minutos após o registro de telefone e, na sequência, deu entrada em um hospital para tratar um ferimento. O corpo da mulher foi encontrado no chão do banheiro ao lado de uma pegada ensanguentada. “Um dedo ensanguentado foi encontrado dentro de uma garrafa debaixo da cama na casa da vítima. O dedo foi identificado como sendo do acusado”, disse a juíza”, declarando que essa é uma das provas que liga o pai da criança ao crime. As causas da morte do menor ainda não estão claras, contudo, a polícia aguarda detalhes do médico legista para saber se o jacaré teve envolvimento na morte da criança ou não. Os detalhes do assassinato foi revelado após Mosley, que está em um hospital para tratar um ferimento, ser preso e acusado de duplo homicídio. Ele recebeu a acusação de crime pela juíza Patrice Moore. Segundo declaração da juíza, as vítimas foram assassinadas no dia 29 de março. Assim que sair do hospital, Mosley vai ser direcionado para a cadeia de Pinellas County, na Flórida, onde ficará preso, segundo imprensa local.