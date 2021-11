Criança de 11 anos é ferida por tubarão em praia de São Paulo 

Atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o garoto levou pontos na perna esquerda e foi liberado em seguida

Um menino de 11 anos foi ferido por um tubarão, na tarde desta segunda-feira, 15, na Praia do Boqueirão Norte, em Ilha Comprida, no Estado de São Paulo. De acordo com a prefeitura local, um cardume de cação esbarrou na criança, que ficou com a perna esquerda machucada. Segundo relato do Sargento Nunes, do Corpo de Bombeiros, que acompanhou a ocorrência, não há evidência de ataque e nem de mordida. Atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o garoto levou dois pontos na perna. Apesar da baixa gravidade, o incidente agitou os banhistas presentes no momento do episódio.

De acordo com a prefeitura de Ilha Comprida, o Sargento Nunes entende que o cardume estava em deslocamento na zona de arrebentação de ondas ,o que não é normal, e pode ter se assustado com o movimento de banhistas e esbarrado na criança causando o ferimento. Normalmente, de acordo com o profissional do Corpo de Bombeiros, os cardumes se deslocam em áreas mais profundas. Como o atendimento rápido, não houve interdição ou ação preventiva nas praias.