Criança de 7 anos morre espancanda depois de abrir a geladeira sem permissão

Menino chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu; pais adotivos foram presos

Mastrangelo Reino/Governo de SP Caso é investigado pela Delegacia de Guararema



Uma criança de apenas 7 anos morreu nesta sexta-feira, 23, após ser espancada pelo pai adotivo por abrir a geladeira sem sua permissão. O caso ocorreu em Guararema, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação foi informada que os pais adotivos do menino levaram o garoto até o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. A criança apresentava ferimentos na região da cabeça e acabou morrendo no hospital. De acordo com a PM, os pais informaram os médicos de que a criança tinha sofrido uma queda na residência. Porém, os médicos desconfiaram, uma vez que identificaram que os ferimentos não condiziam ao de uma queda.

A PM informou que o delegado do DP de Guararema solicitou uma perícia no imóvel e determinou o comparecimento dos pais na delegacia. No local, o pai adotivo confessou a agressão. Segundo a PM, ele informou aos policiais que agrediu o filho por ele ter aberto a geladeira, procurando algo para comer, sem a sua permissão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os pais adotivos foram indiciados por homicídio doloso por motivo fútil. A mulher, de 51 anos, foi encaminhada à Cadeia Feminina de Itaquaquecetuba. O homem, de 42 anos, foi levado para a Cadeia Pública de Mogi das Cruzes. Ambos estão à disposição da Justiça. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), os dois passarão por audiência de custódia na manhã deste sábado, 23. Por se tratar de um menor, a pasta não forneceu mais detalhes sobre o caso.