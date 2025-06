Criança de dois anos mata a mãe acidentalmente enquanto brincava com a arma do pai

Câmeras de segurança da residência registraram o momento da tragédia; homem prestou depoimento, foi liberado e será investigado por homicídio culposo;

Uma mulher de 27 anos morreu na última sexta-feira (13) após ser baleada acidentalmente pelo próprio filho, de apenas dois anos de idade, no interior de Mato Grosso do Sul. A arma pertence ao pai da criança e marido da vítima, um produtor rural que possui porte e registro do armamento. Câmeras de segurança da residência registraram o momento da tragédia. As imagens mostram o casal sentado na varanda de casa, enquanto a criança brinca com a pistola sobre uma mesa. Em determinado momento, o menino pega a arma, aponta para a mãe e efetua os disparos. A mulher foi atingida no braço e no tórax.

Após ser baleada, a mulher tenta se levantar, mas cai. O marido rapidamente a socorre, mas a vítima, mesmo encaminhada ao hospital, não resistiu aos ferimentos. A arma, uma pistola 9 milímetros, foi apreendida pela Polícia Civil.

O pai da criança foi levado à delegacia para prestar depoimento e liberado. Ele será investigado por homicídio culposo, que ocorre quando não há intenção de matar. A delegada Danielle Felismino é a responsável pelo caso. A situação da criança também será avaliada, e a possibilidade de encaminhamento ao Conselho Tutelar ou a outro responsável será considerada.

Felipe Dantas

