Homem disfarçado de policial realiza ataque a tiros em Minnesota e mata congressista democrata

Um ataque a tiros considerado de motivação política deixou dois mortos e dois feridos em Minnesota, no norte dos Estados Unidos, segundo autoridades locais. A congressista estadual democrata Melissa Hortman e seu marido, Mark, foram assassinados dentro de casa, enquanto o senador estadual John Hoffman e sua esposa, Yvette, ficaram feridos e foram hospitalizados. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (13), em residências de políticos situadas em localidades próximas a Minneapolis. O autor dos disparos, que estava disfarçado de policial, fugiu e está sendo procurado pelas forças de segurança do estado.

O governador de Minnesota, Tim Walz, classificou o atentado como um “ato de violência política direcionada” e fez um apelo por diálogo e paz. “O diálogo pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos nossas diferenças com violência ou à mão armada”, disse, visivelmente emocionado, durante coletiva de imprensa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou. Em nota divulgada neste sábado (14), ele condenou o ataque e afirmou que “essa violência horrível não será tolerada nos Estados Unidos”.

O episódio ocorre em um momento de crescente polarização política no país. Desde o início do segundo mandato de Trump, tensões entre democratas e republicanos têm se intensificado, com críticas ao presidente por suas políticas migratórias, medidas conservadoras e ataques à imprensa. “Este trágico evento deve servir de alerta”, afirmou o governador Walz. “A democracia exige debates e não violência”, concluiu.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira