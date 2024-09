Crise hídrica afeta 25 Estados do Brasil que sofrem com seca severas e queimadas

Estiagem afeta diretamente a agricultura e a pecuária, com cerca de 900 mil hectares impactados por queimadas

Reprodução/ InfoAmazonia Nove em cada 10 terras indígenas da Amazônia enfrentam seca



O Brasil enfrenta uma grave crise hídrica, com 25 de suas unidades federativas enfrentando seca severa. Apenas os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão incluídos nessa situação crítica, conforme informou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A estiagem afeta diretamente a agricultura e a pecuária, com cerca de 900 mil hectares impactados por queimadas. Atualmente, nove estados brasileiros têm 100% de seu território em condições de estiagem. A ministra destacou que a redução da vazão dos rios tem gerado consequências significativas, prejudicando o transporte fluvial e a pesca, atividades essenciais para as comunidades que vivem às margens dos rios. Essa situação agrava ainda mais a vulnerabilidade das populações ribeirinhas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Marina Silva também alertou que mais de 80% dos incêndios florestais registrados no país ocorrem em propriedades privadas. O governo já mobilizou uma força-tarefa que conseguiu controlar ou extinguir alguns focos de incêndio, mas a ministra enfatizou que o combate a esses incêndios é desafiador, especialmente durante o período seco, que deve persistir até novembro. Para enfrentar essa emergência climática, o governo anunciou a elaboração de um plano nacional que incluirá ações de curto, médio e longo prazo. Além disso, 32 inquéritos foram abertos para investigar as causas das queimadas, buscando responsabilizar os responsáveis e prevenir novas ocorrências. A situação exige uma resposta rápida e eficaz para mitigar os danos e proteger os recursos naturais do país.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA