Curto-circuito causa série de explosões em rede elétrica de Macapá; veja vídeo

Moradores de Macapá publicaram nas redes sociais uma série de explosões e descargas elétricas na rede de energia na noite do último domingo, 22. O curto-circuito marca mais um episódio da crise que assola o estado há mais de 20 dias. O incidente ocorreu na rua Laranjeiras, no bairro Brasil Novo, na Zona Norte de Macapá. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), as explosões foram provocadas por uma ventania durante uma forte chuva – no mesmo dia, a capital registrou o maior volume de chuva do ano. Ainda segundo a distribuidora de energia, o problema foi solucionado na madrugada desta segunda-feira, 23, por volta das 2h25.

Nesta segunda-feira, 23, o Amapá chega ao 21º dia de apagão após dois blecautes – um no dia 3 e outro no dia 17, e quase 90% da população levando suas vidas com o racionamento do fornecimento de eletricidade. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partid0), visitou a região e acionou geradores termoelétricos, no entanto, nem mesmo os equipamentos foram suficientes para garantir a retomada completa do fornecimento até o momento, já que atuam gradativamente. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o serviço deve ser normalizado nesta quinta-feira, 26, quando os geradores funcionarão por completo. A crise energética afeta 13 dos 16 municípios do estado.

Confira o vídeo do curto-circuito na rede de energia em Macapá: