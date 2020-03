Dados atualizados apontam 207 casos suspeitos de coronavírus no Brasil

Diego Maranhão/Estadão Conteúdo Passageiros usando máscaras cirúrgicas são vistos chegando em voo vindo de Roma, Itália



O Ministério da Saúde atualizou a base de dados com informações sobre o número de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus no Brasil. Depois da confirmação do segundo caso com a doença em São Paulo, a Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde foi atualizada e, agora, o País tem 207 casos suspeitos, dois confirmados e 79 descartados. São Paulo é o estado com maior número de suspeitos, 91, além dos 2 casos confirmados.

Mais cedo, o ministério havia informado que só atualizaria a base de dados no domingo. No entanto, a plataforma já tem novos números contabilizados.

Até sexta, eram 182 casos suspeitos e apenas um confirmado.

Segundo caso confirmado em São Paulo

O Ministério da Saúde confirmou neste sábado (29) que um segundo homem de São Paulo, que retornou da Itália na última quinta-feira, testou positivo para o novo coronavírus. Ele tem 32 anos e decolou de Milão, na região da Lombardia.

O homem começou a apresentar os sintomas do COVID-19 ainda no voo. Por isso, usou máscara já dentro do avião, durante a vinda ao Brasil. Ele foi atendido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu a orientação de isolamento domiciliar, uma vez que o quadro clínico é leve e estável.

*Com informações do Estadão Conteúdo