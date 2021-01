Datafolha: 62% veem pandemia fora de controle; intenção de tomar vacina aumenta

Porcentagem de pessoas que pretendem tomar a vacina contra a Covid-19 subiu de 73% para 79% em relação à pesquisa feita em dezembro do ano passado

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Entre os que não vão se vacinar, a porcentagem caiu de 22% para 17%



Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha entre os dias 20 e 21 de janeiro mostra que 62% dos entrevistados veem a pandemia do novo coronavírus fora de controle, enquanto 33% enxergam que ela está em parte controlada. Apenas 3% acham que a pandemia está totalmente controlada e 2% não souberam responder. Como foi a primeira vez que essa pergunta foi feita em um entrevista do Datafolha, não há margem de comparação com outras pesquisas. A pesquisa foi divulgada neste sábado, 23, e entrevistou 2.030 brasileiros adultos por telefone para evitar contato com o público por causa da Covid-19.

Ao mesmo tempo, a intenção de tomar vacina subiu em relação à última pesquisa feita em dezembro de 2020. Antes, 73% pretendia se vacinar. Agora, com a aprovação do uso emergencial de duas vacinas, a CoronaVac e a de Oxford, o percentual subiu para 79%. Já entre os que dizem que não vão se vacinar, a porcentagem caiu de 22% para 17% em comparação com o estudo realizado no mês passado. Outro indicador usado na pesquisa diz respeito ao medo de ser infectado pelo vírus. Atualmente, 44% diz ter muito medo de pegar a doença, enquanto 16% afirma não ter medo algum. Fazendo o recorte por idade entre os entrevistados, 51% dos idosos acima de 60 anos afirmam ter muito medo e 18% diz não ter. Já entre os mais jovens, 34% da parcela entre 16 e 24 anos têm muito medo, enquanto 13% afirma não ter medo algum. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.