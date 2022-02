Defesa Civil aciona sirene e previsão aponta novas chuvas em Petrópolis; 124 vítimas foram identificadas

Monitoramento de equipe técnica indica a possibilidade de ocorrer chuva moderada nas próximas horas

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão de novas chuvas em Petrópolis neste domingo, 20, estão mantidas



A Defesa Civil Nacional decidiu acionar sirenes na tarde deste domingo, 20, e emitir um aviso tanto por SMS quanto em grupos de aplicativos de mensagens para informar que a previsão de novas chuvas em Petrópolis está mantida, pois foi identificado que estão em direção ao município, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, núcleos de chuvas vindos de Minas Gerais. “De acordo com o monitoramento da equipe técnica do órgão, há possibilidade de ocorrer chuva moderada para as próximas horas, começando pelo distrito da Posse. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta para a emissão de novos avisos e em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil)”, informou em nota.

As fortes chuvas que atingiram Petrópolis na última semana causaram grandes estragos na região. Segundo boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo, já foram encontrados 152 mortos e, desse total, 124 vítimas já foram identificadas. Clique aqui para ver a lista completa com os nomes. As buscas não pararam neste domingo, mas 165 pessoas continuam desaparecidas. A Prefeitura de Petrópolis divulgou nesta tarde que 24 pessoas foram resgatadas com vida e 197 foram atendidas em hospitais da região. O número de ocorrências chegou a 949, sendo que 775 estão relacionadas a deslizamentos. Também foi divulgado que 856 pessoas estão atualmente desabrigadas. Segundo a prefeitura de Petrópolis 114 pessoas foram sepultadas no Cemitério do Centro.