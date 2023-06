Defesa Civil alerta para queda de temperaturas e fortes chuvas após passagem de ciclone em SC

Governo do Estado divulgou material com dicas e recomendações para lidar com dias frios e regiões alagadas durante a passagem do fenômeno

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Defesa Civil do Estado afirma que temperaturas deverão cair entre quarta-feira e sexta-feira



A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para a formação de um ciclone na costa do Estado. Segundo o órgão, o fenômeno têm deixado o tempo instável desde a terça-feira, 13, causando muita chuva e a queda de temperaturas no Estado. O órgão alerta que a chuva deverá persistir nos próximos dias com alta intensidade, deixando diversas regiões do Estado em alerta para risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e inundações, que podem gerar danos materiais e de saúde aos cidadãos. A Defesa Civil anunciou que equipes já estão a postos acompanhando a situação do tempo em todo o Estado e que equipes de Força-Tarefa poderão ser acionadas. O governo divulgou dois links com dicas para a população sobre formas de lidar com alagamentos e com dias frios que possam ser causados pela passagem do ciclone. Dentre as recomendações estão evitar contato com águas, não dirigir em locais alagados, se afastar de postes e árvores e estar atentos a sinais de deslocamento de terra, como rachaduras em paredes e no chão.