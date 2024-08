Defesa Civil dá detalhes sobre vítimas e queda de avião em Vinhedo

Os familiares das vítimas estão sendo orientados a se dirigirem ao Instituto Oscar Freire, onde a Defesa Civil está presente para agilizar a troca de informações

MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira (9)



A Defesa Civil forneceu informações detalhadas sobre os trabalhos das equipes durante e após o acidente aéreo ocorrido no interior de São Paulo, em Vinhedo. O Tenente Ramatuel, da Defesa Civil do estado, explicou que o tempo necessário para a identificação dos corpos depende do estado em que se encontram e da documentação fornecida pelos familiares. Ele destacou que qualquer característica específica, como roupas, fotos, cicatrizes ou relógios, pode ajudar significativamente no processo de identificação. “Eu não consigo dizer quanto tempo pode levar porque eu não sei realmente qual o estado real dos corpos. Tem que ver o tipo de documentação e coisas que possam facilitar essa identificação, se os familiares trouxerem vai agilizar mais”, explicou o tenente.

Os familiares das vítimas estão sendo orientados a se dirigirem ao Instituto Oscar Freire, onde a Defesa Civil está presente para agilizar a troca de informações. A segurança no local foi reforçada devido à chegada dos corpos, que estão sendo recebidos em uma área específica do Instituto Médico Legal (IML). Inicialmente, havia a informação de que os familiares seriam recebidos em um hotel, mas agora estão sendo direcionados ao IML para evitar contato desnecessário e garantir um processo mais organizado.

Até o momento, duas viaturas chegaram ao IML com corpos que foram retirados dos destroços da aeronave sem maiores dificuldades. O efetivo da Defesa Civil, incluindo profissionais que estavam de folga, foi convocado para auxiliar no processo de identificação e acelerar os procedimentos. Além disso, já começou a coleta de material sanguíneo para ajudar na identificação dos corpos. A retirada dos corpos ainda não tem previsão de término devido à complexidade do local do acidente e às condições climáticas adversas.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro