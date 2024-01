Defesa Civil de Minas Gerais informa que chuvas vão se estender até o domingo

Nesta terça, Corpo de Bombeiros atendeu a 162 chamados relacionados a quedas de árvores e desabamentos, além de 40 pedidos de socorro de pessoas ilhadas em regiões de alagamento

Reprodução/X/@nortedeminasmg Vídeo feito por moradora da cidade de Manga, no interior de Minas Gerais



A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta informando que as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na tarde de terça-feira, 23, devem continuar nos próximos dias. Segundo a nota divulgada pelas redes sociais, grandes quantidades estão previstas em todas as regiões do Estado até o domingo, 28, o que pode causar enxurradas, quedas de árvores e alagamentos. De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, para esta quarta-feira, 24, há possibilidade de tempestades severas, tanto na região metropolitana de Belo Horizonte, no noroeste, norte e centro do Estado, quanto nos vales do Rio Doce, do Mucuri e Jequitinhonha. As chuvas devem ficar mais intensas na capital no período da tarde, com acumulados de até 120 milímetros, acompanhadas de raios, granizo, rajadas de ventos e trovoadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Diante dessa situação, a população deve ficar atenta e seguir as recomendações da Defesa Civil, priorizando a segurança ao adotar medidas preventivas. É importante não subestimar a força da água, evitar atravessar enxurradas e mudar o trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos. Em caso de tempestade com raios, é recomendado buscar abrigos em edificações ou veículos. Durante o temporal de terça-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu a 162 chamados relacionados a quedas de árvores e desabamentos, além de 40 pedidos de socorro de pessoas ilhadas em regiões de alagamento. A BR-040 chegou a ser interditada próximo ao Km 564, por volta das 20h, após uma tromba d’água causar o alagamento da região. Não houve registro de mortes.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA