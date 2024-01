Alerta de chuvas intensas em 21 Estados e no Distrito Federal nesta terça

Boletim meteorológico do Inmet aponta para a ocorrência de temporais e ‘perigo iminente’ em regiões de São Paulo e Minas Gerais; há riscos de formação de enxurradas, inundações e alagamentos

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Inmet emite alertas de chuvas intensas em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal, com volumes acima de 90 mm



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para 21 Estados brasileiros e o Distrito Federal para a ocorrência de chuvas intensas nesta terça-feira, 23. Apenas Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio Grande do Norte e Roraima não receberam os avisos do órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Os avisos variam entre entre amarelo, indicando potencial para chuvas, e laranja, que aponta perigo iminente, como é o caso de São Paulo e Minas Gerais. O órgão também prevê volumes de chuva acima de 90 mm em partes das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Segundo o informativo meteorológico, são esperadas chuvas intensas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, com volumes superiores a 80 mm, acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta para a possibilidade de eventos com potencial para causar estragos na Grande São Paulo, Vale do Paraíba, litoral paulista, região metropolitana do Rio de Janeiro e Zona da Mata mineira. Nessas áreas, há riscos de formação de enxurradas, inundações e alagamentos em locais com sistema de drenagem deficiente.