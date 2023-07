Defesa Civil de SP alerta para baixa umidade relativa do ar no interior de SP

Noroeste paulista deve registrar índices de 17% a 20% até a próxima segunda-feira, 24

Divulgação/Defesa Civil Órgão pede para evitar atear fogo em terreno, que pode ocasionar me incêndio



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre a baixa umidade relativa do ar no interior de São Paulo. Segundo o levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade relativa do ar deve variar entre 17% e 20%. O alerta entrou em vigor já para esta quinta-feira, 20, e permanece até segunda-feira, 24. Na região de Franca, Barretos e Ribeirão Preto, a umidade relativa do ar pode chegar a casa dos 17%, entrando em alerta e atingindo níveis críticos, prejudicando a qualidade do ar e aumentando o risco para incêndios. Já na região de São José do Rio Preto, a umidade relativa do ar fica entre 19% e 20%. O meteorologista do CGE, Vitor Takao Suganuma, explica que o baixo índice é comum nesta época do ano. “Um dos motivos para não ocorrer essa entrada de umidade se dá por conta das condições climáticas, que atuam sobre o continente e não tem ‘força’ o suficiente para adentrar até regiões centrais, sendo o extremo noroeste do estado uma delas. Assim, com essa falta de umidade no ar, e o aumento de incidência solar que é natural em dias que não chove, a umidade relativa do ar tende a cair mesmo no período da tarde”, explicou.

A recomendação do órgão é que todos devem se manter hidratados durante o período e evitar se expor ao sol. “Evitem exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia e usem soro nos olhos e nariz. Não descarte de bitucas e brasas onde há vegetação e não coloque fogo em terrenos, além de causar incêndios de grande proporção é crime ambiental”, recomendou a Defesa Civil.