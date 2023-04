Defesa Civil de SP alerta para temporais no litoral durante feriado de Páscoa

Órgão diz que há risco de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações e alagamentos nas áreas mais vulneráveis

BALTAZAR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rastro de destruição causado pelas fortes chuvas, no bairro do Itatinga, região central de São Sebastião, durante o feriado de Carnaval deste ano



Fortes chuvas podem atingir o litoral paulista entre sexta-feira, 7, e segunda-feira, 10, durante o feriado de Páscoa. Isso é o que alerta a Defesa Civil de São Paulo. De acordo com o órgão, há risco de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações e alagamentos nas áreas mais vulneráveis do leste do Estado. O sinal de risco vale também para motoristas que vão enfrentar as rodovias. A previsão é de que os temporais sejam contínuos na Baixada Santista, Itapeva, litoral norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira. Já na capital, região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada. A Defesa Civil informou que as fortes chuvas devem iniciar na sexta-feira e virão acompanhadas de raios e rajadas de vento. O fim de semana também terá céu nublado e temperaturas mais baixas. “Portanto, se ressalta a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis”, diz o comunicado emitido pelo órgão. O aplicativo Alerta SP, disponível para download nos sistemas Android e IOS, conta com outras informações e orientações sobre como agir em situações de fortes chuvas. Além disso, tem o site da Defesa Civil. Para receber alertas de risco sobre a região onde mora, as pessoas devem enviar uma mensagem com o CEP da residência para o número 40199.