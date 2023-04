Tarcísio diz que vai assinar contrato com Bird para elaborar estudos de privatização da Sabesp

Assinatura deve ocorrer na próxima semana; iniciativa deve sair do papel apenas no próximo ano

Isadora de Leão Moreira/ Governo do Estado de São Paulo Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas fala em privatizar a Sabesp



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira, 5, que vai assinar contrato com a IFC, agência do Banco Mundial (Bird), na próxima semana, para elaborar os estudos sobre uma possível privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A afirmação foi feita durante participação no evento Brazil Investment Forum, organizado pelo Bradesco BBI. “Estou otimista com a privatização da Sabesp, porque os motivos são bons. É uma empresa que tem custo por pessoa que é mais que o dobro do custo da iniciativa privada. O custo de ligação é mais que o dobro do custo da iniciativa privada”, comentou. A privatização da Sabesp só deve sair do papel no próximo ano, como já adiantou inúmeras vezes o governador. “Ideia é estruturar (privatização da Sabesp) e ter condições de fazer no ano que vem”. De acordo com Tarcísio, o modelo de venda da companhia vai prever investimentos em municípios com operação menos rentável para iniciativa privada. “O contrato (de privatização) vai amarrar essas servidões, as obrigações da Sabesp com os municípios menos atraentes do ponto de vista da operação”, acrescentou. Além da companhia, o projeto prevê a privatização da Emae e a concessão do Trem Intercidades São Paulo-Campinas. O governador citou também que o Estado deve fazer concessão de 1,8 mil quilômetros de rodovias estaduais.