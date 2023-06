Trump deixa tribunal em Miami após se declarar inocente das 37 acusações de má gestão de segredos do governo

Ex-presidente dos EUA é o primeiro chefe de Estado a virar réu por crimes federais; ele fará um pronunciamento às 20h15 (21h15 em Brasília) sobre as 37 acusações

RICARDO ARDUENGO / AFP Donald Trump é alvo de 37 acusações federais contra a segurança dos EUA



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o tribunal em Miami após se declarar inocente das acusações de administrar segredos de Estado de maneira negligente, colocando em perigo a segurança nacional. Para cada uma das 37 acusações de espionagem, ele pode pegar 10 anos de prisão. O ex-líder norte-americano, segundo a impressa dos EUA, não vai precisar entregar seu passaporte, não haverá limite para suas viagens internacionais ou domésticas e ele será mantido sob fiança pessoal sem valor em dólares. Ele também foi aconselhado a não conversar com seu co-réu Walt Nauta, assessor de Trump e veterano da Marinha, sobre os fatos do caso. “Estamos sem dúvida entrando com uma declaração de inocência”, disse Todd Blanche, advogado de Trump. “Um dos dias mais tristes na história do nosso país. Somos uma nação em declínio”, disse Trump em sua plataforma Truth Social enquanto era levado para a corte. Ele repetiu ser vítima de uma “caça às bruxas”. Na mesma rede social, chamou o procurador Jack Smith de “lunático”. O Departamento de Justiça apresentará uma lista de pessoas que podem ser testemunhas no caso, muitas das quais são ex-funcionários ou atuais de Trump ou aliados, e ele não poderá falar com as pessoas que estiverem nesta lista. O republicano chegou a um tribunal de Miami, nesta terça-feira, 13, para ouvir as acusações de manipulação indevida de segredos do governo, depois de se tornar o primeiro chefe de Estado na história americana indiciado por um grande júri federal.

A audiência de Trump começou às 15h locais (16h de Brasília). A segurança foi reforçada ao redor do tribunal. Um manifestante vestido de Donald Trump preso foi detido pela polícia local. Um pequeno grupo de apoiadores do ex-presidente se concentrou nos arredores do tribunal, usando bonés vermelhos com os dizeres “Make America Great Again” (“Façam a América Grande de Novo”, em tradução literal). “Não consigo acreditar que esteja passando por isso de novo”, disse Lázaro Ezenar, referindo-se às acusações criminais de fraude contábil apresentadas contra Trump no início de abril, no estado de Nova York, por um pagamento feito antes das eleições presidenciais de 2016 para calar uma atriz de filmes pornográficos que alega ter sido sua amante. Primeiro presidente da história americana indiciado por um grande júri federal, Trump é acusado pela Procuradoria de ter conservado documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca, incluindo alguns que continham informações secretas sobre armas nucleares. Ele é alvo de 37 acusações, incluindo “retenção ilegal de informações vinculadas à segurança nacional, obstrução de Justiça e falso testemunho”. Segundo uma fonte judicial, Trump deverá se submeter aos mesmos procedimentos que os demais acusados, como tomada de impressões digitais e de fotografias, que não serão divulgadas. Trump aproveitou sua plataforma Truth Social para atacar o procurador Jack Smith, a quem chamou de “mafioso” e “lunático”. “Nunca houve algo assim. Nunca houve uma caça às bruxas como esta”, queixou-se Trump, em declarações a uma emissora de rádio local após chegar a Miami na segunda-feira.