Defesa Civil inspeciona prédio no Recife para decidir se construção vai continuar após incêndio

Fogo foi controlado por volta das 22h, com a ajuda da chuva que havia começado uma hora antes; causa ainda não foi determinada

WESLEY D ALMEIDA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Incêndio atinge um edifício em construção localizado no bairro da Torre, zona oeste do Recife



Um incêndio atingiu um prédio em construção no bairro da Torre, no Recife, na noite de quinta-feira (28). Imagens compartilhadas na internet mostram chamas e fumaça concentradas no topo do edifício. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 20h05, e quatro viaturas foram enviadas ao local para combater o fogo. O incêndio foi controlado por volta das 22h, com a ajuda da chuva que havia começado uma hora antes. O edifício em construção está localizado na zona oeste da capital pernambucana, na rua Real da Torre, uma das mais movimentadas da cidade. A Secretaria de Defesa Social confirmou que não houve vítimas, pois o prédio estava vazio. No momento, a Defesa Civil faz uma inspeção para saber se houve danos estruturais e se a construção vai continuar. Ainda não se sabe como o fogo começou.

O único segurança presente na instalação conseguiu sair a tempo ao perceber as chamas. O fornecimento de energia elétrica na região precisou ser interrompido por questões de segurança. A Neoenergia Pernambuco desligou preventivamente a rede elétrica nas imediações do edifício em chamas. O prefeito de Recife, João Campos, informou que as consequências do incêndio serão monitoradas pelo Centro de Operações do Recife (COP).

Veja vídeos do incêndio

Aqui o incêndio no início , começou no alto e em baixo nesse prédio em construção, isso está estranho, como pega fogo no alto e em baixo,nem vou escrever o que penso mas isso está estranho. Repare até a mulher fala q tem um fogo atrás do prédio no solo.👁👁 pic.twitter.com/fUUKxvUFLL — margoberndpin (@margopinbernard) March 29, 2024

🚨CHUVA- Uma chuva torrencial veio na hora certa para ajudar a apagar o incêndio no edifício em construção no Bairro da Torre, no Recife. 🙏🙏 Vídeo – carlinhossenegal 👇👇 pic.twitter.com/K1YYbukejC — André Aranda (@Andre17121979) March 29, 2024

🔥É bastante grave a situação do incêndio em prédio na Torre, Zona Oeste do Recife, na noite desta quinta (28). Neste vídeo, é possível ver o desabamento de partes das obras: Bombeiros já estão no local – mas ainda não emitiram nota. pic.twitter.com/UJrk9B5hmt — MARIA (@mariajosenia) March 29, 2024

*Com informações do repórter Artur Araújo