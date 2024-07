Defesa de Ronnie Lessa pede transferência para presídio de presos famosos

Segundo a petição entregue a Alexandre de Moraes, a transferência para a P2 garantiria a ressocialização de Lessa, proporcionando ambiente reconhecido por assegurar a segurança e o convívio dos internos

A defesa de Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) sua transferência da Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra, conhecida como P1, em Tremembé, para a Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2. A justificativa é que Lessa está isolado do convívio social e familiar, além de ser privado de diversas atividades dentro da prisão, como trabalho interno, cursos e palestras. Os advogados alegam que a P1, onde Lessa está atualmente, é equiparada à Penitenciária Federal de Campo Grande (MS) e que a P2 é conhecida por abrigar presos famosos, como Alexandre Nardoni, Lindemberg Alves e o ex-jogador Robinho. A defesa argumenta que Lessa, por ser ex-militar, possui o perfil adequado para a P2, que já abrigou ex-policiais acusados de participação em grupos de extermínio. Segundo a petição entregue ao ministro Alexandre de Moraes, a transferência para a P2 garantiria a ressocialização de Lessa, proporcionando um ambiente reconhecido nacionalmente por assegurar a segurança e o convívio dos internos. A defesa ressalta a importância de cumprir a pena de forma justa e em um local adequado.

Na delação premiada, Lessa revelou que o plano inicial não era matar o motorista de Marielle, mas sim a vereadora. Ele alegou que o crime seria uma vingança contra o ex-deputado Marcelo Freixo e a ex-assessora Marielle Franco, devido a disputas políticas na região. Os supostos mandantes do assassinato, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, foram presos em março em uma operação da Polícia Federal.

O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp) se manifestou por nota, informando que “desde o início, alertou sobre a falta de segurança tanto na unidade onde Lessa se encontra atualmente quanto na P2 de Tremembé, para onde ele deseja ir. Ambas as unidades não possuem a infraestrutura necessária para acomodar um detento de alta periculosidade como Lessa, colocando em risco a segurança dele próprio, dos demais presos e dos policiais penais responsáveis por sua custódia, que seriam os primeiros alvos em caso de tentativas de resgate ou homicídio. Como informado na ocasião em que a sua transferência foi anunciada, o Sifuspesp entende que a única condição capaz de garantir a segurança adequada seria o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) existente no Presídio de Presidente Venceslau. A Secretaria da Administração Penitenciária informa que a Unidade Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra (P1) tem plenas condições de manter o referido preso seguro. Desde seu ingresso, foi reforçada a segurança da penitenciária, de forma a garantir totalmente a integridade física do corpo de funcionários, dos demais presos e do próprio custodiado.

