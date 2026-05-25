Mãe do apresentador Tadeu Schmidt morre aos 92 anos

Morte ocorre 38 dias após o falecimento do irmão Oscar Schmidt

Divulgação/Instagram @tadeuschmidt Morre dona Janira, mãe do apresentador Tadeu Schmidt, aos 92 anos.



Morreu nesta segunda-feira (25) dona Janira, mãe do apresentador Tadeu Schmidt, aos 92 anos. A notícia foi confirmada pelo artista por meio de suas redes sociais, onde lamentou a perda da matriarca, que acontece pouco mais de um mês após a morte de seu irmão e lenda do basquete, Oscar Schmidt. A causa da morte da mãe do artista e do jogador não foi confirmada.

“Eu tenho muita dificuldade para aceitar que nunca mais vou te ver… O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você.” lamentou Tadeu por meio de seu Instagram.

A morte do irmão de Tadeu, conhecido como Mão Santa pela sua atuação no basquete, aconteceu 38 dias antes da morte de sua mãe. Oscar morreu aos 68 anos, no dia 17 de abril de 2026, após 11 anos lutando contra um câncer no cérebro.

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Oscar Schmidt

Amplamente considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos maiores do mundo, Oscar Schmidt integra o Hall da Fama dos Estados Unidos desde 2013. Ele foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, batendo o time dos Estados Unidos em uma das maiores vitórias da história do basquete brasileiro.

Mão Santa é dono de diversos recordes, principalmente olímpicos. Ele fez o maior número de pontos em um jogo, com 55, contra a Espanha em 1988. Também tem a maior média de pontos em uma edição das Olimpíadas, com 42,3. Foi cestinha por 3 edições, e também é o maior cestinha da história da Seleção Brasileira de Basquete. É o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.973 pontos.

O ex-atleta também foi campeão dos Sul-Americanos de 1977, 1983 e 1985. Oscar é recordista de pontos em Olimpíadas, com 1.093 pontos em cinco edições. Além da homenagem no Hall da Fama do Basquete americano como um dos poucos a receber a honra sem ter atuado na NBA, também integra os Halls da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba) e do basquete italiano e espanhol.