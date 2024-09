Deolane Bezerra: entenda método ‘smurfing’ que resultou na prisão da influenciadora

Advogada está em uma cela isolada; ela voltou a ser presa na última quarta-feira (11), por descumprir medidas impostas Justiça de Pernambuco

Deolane Bezerra, uma influenciadora digital e advogada de 36 anos, foi detida na semana passada em Pernambuco sob a acusação de lavagem de dinheiro e participação em jogos de azar ilegais. A prisão aconteceu durante a Operação Integration, que revelou o uso do método conhecido como “smurfing”. Essa técnica consiste em dividir grandes quantias de dinheiro ilícito em depósitos menores, o que dificulta a identificação e o rastreamento por parte das autoridades.

A investigação apontou que Deolane havia criado um site de apostas com o objetivo de ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilegais, com um capital social estimado em R$ 30 milhões. Além disso, sua mãe, Solange Bezerra, teve R$ 20 milhões bloqueados, enquanto Deolane teve R$ 14 milhões de sua empresa também congelados. Durante os depoimentos, Solange apresentou respostas inconsistentes sobre a origem dos valores movimentados.

Após ser liberada, Deolane desrespeitou as medidas cautelares impostas e fez declarações públicas sobre o caso, o que levou à sua nova prisão. A influenciadora foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada a 280 km de Recife. As condições do local são conhecidas por serem superlotadas, o que levanta preocupações sobre o bem-estar das detentas.

A Secretaria de Administração Penitenciária informou que, para garantir a segurança de Deolane, ela está em uma cela reservada.

