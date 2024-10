CPI da Manipulação dos Resultados no Futebol convoca Deolane Bezerra para prestar depoimento

Influenciadora é investigada na Operação Integration pelo uso de bets para lavagem de dinheiro; sua mãe, Solange Bezerra também está entre os investigados

Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra Deolane foi presa em 4 de setembro, e foi liberada para cumprir prisão domiciliar dias depois



Foi aprovado nesta terça-feira, pela CPI da Manipulação de Resultados no Futebol, a convocação da advogada e influenciadora Deolane Bezerra para prestar depoimento. Deolane é parte investigada na Operação Integration, que investiga o uso de bets para lavagem de dinheiro. Sua mãe, Solange Bezerra também está entre os investigados. Eduardo Girão, senador do Novo do Maranhão e autor do pedido, disse que o depoimento da influenciadora “pode ajudar essa comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões atinentes ao objetivo final dessa CPI que é o desvendar possíveis implicações de facções criminosas com a as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas on-line.”

Deolane foi presa em 4 de setembro, e foi liberada para cumprir prisão domiciliar dias depois. Segundo a polícia, foram movimentados cerca de R$ 3 bilhões entre janeiro de 2019 e maio de 2023 provenientes de jogos ilegais. Além dela, a CPI também aprovou o convite de Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, para prestar depoimento, que não é obrigado a comparecer.