Agência Brasil O novo direitor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem Rodrigues



Em depoimento nesta terça-feira (19), o novo diretor-executivo da Polícia Federal, Carlos Henrique de Sousa, afirmou que foi procurado em 27 de abril pelo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, sobre a possibilidade de assumir o posto de número 2 na hierarquia da Polícia Federal (PF).

O depoimento desta terça foi o segundo prestado por Sousa. No primeiro, segundo o relatório, ele disse que “ninguém” o havia procurado sobre assumir o cargo de diretor-executivo. No entanto, ele pediu para mudar a versão. A informação é da TV Globo.

“O depoente [Sousa] gostaria de esclarecer que foi procurado no dia 27 de abril do corrente ano pelo delegado de polícia Alexandre Ramagem, que perguntou para ele, depoente, se aceitaria ser diretor-executivo da Polícia Federal durante sua gestão; que o depoente afirmou que aceitaria”, informa o relatório do depoimento.

Sousa prestou os depoimentos no inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Ao anunciar sua demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro afirmou que Bolsonaro interferiu ao tentar trocar o comando da corporação.