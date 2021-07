Deputado do Rio de Janeiro diz que bandidos atiraram em seu carro

Episódio aconteceu na Via Dutra e ninguém ficou ferido; a Polícia Civil informou que está buscando testemunhas e imagens sobre o ataque

Reprodução/ Instagram @aknoploch O deputado estadual usou as redes sociais para falar sobre o caso



O deputado estadual do Rio de Janeiro Alexandre Knoploch (PSL) disse que seu carro foi vítima de um ataque na Via Dutra, uma das principais do Estado. A informação foi dada pelo parlamentar através de suas redes sociais, em publicação que detalhou o ocorrido. “Bandidos atiraram contra o veículo em que eu estava, na Via Dutra. Mas meus seguranças agiram prontamente”, disse Knoploch, confirmando que ninguém se feriu durante o ataque a tiros. Na mesma publicação, o parlamentar agradeceu “a proteção de Deus” no episódio. Em nota, a Polícia Civil do Rio informou que os agentes do 56º DP (Comendador Soares) estão apurando o caso e buscando testemunhas e imagens que “ajudem a esclarecer os fatos”. Knoploch foi assumiu o posto em janeiro de 2019 após as eleições de 2018, quando foi o quarto deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro.