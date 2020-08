Deputados aprovam crédito de R$ 166,8 milhões para construção de sedes do MPF

Em sessão virtual do Congresso que aconteceu nesta quarta-feira, 19, deputados aprovaram dois projetos de concessão de crédito suplementar. Uma das propostas libera crédito de R$ 166,8 milhões para o Ministério Público Federal (MPF) investir na construção dos edifícios-sede da Procuradoria da República em Boa Vista (RR), Belém (PA) e Vitória (ES). O outro projeto aprovado abre crédito de R$ 36,7 milhões em favor das Justiças Federal, do Trabalho e do Distrito Federal e Territórios para a conclusão de obras. As duas propostas ainda precisam do aval dos senadores, que se reúnem durante na sessão das 16h.