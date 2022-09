Desabamento de marquise deixa ao menos cinco mortos em Pernambuco; veja vídeos

Ao menos cinco pessoas morreram e outras nove ficaram feridas após o desabamento de uma marquise na cidade de Aliança, na zona da mata do Estado de Pernambuco. Entre as vítimas havia quatro mulheres de 16, 23, 43 e 70 anos de idade e um homem de 26. O acidente ocorreu na noite do último domingo, 11, durante a festa de emancipação do município, quando havia uma multidão na rua para assistir ao desfile cívico de comemoração dos 94 anos da cidade. A marquise que desabou era de uma bomboniere que estava fechada. Diversos vídeos e imagens do momento do desabamento circulam nas redes sociais. Segundo a secretaria de Saúde de Pernambuco, a informação preliminar é a de que as vítimas foram socorridas para unidades de saúde diferentes. Os estados de saúde não foram informados. A Defesa Civil da cidade de Aliança disse que vai apurar as causas do acidente.

