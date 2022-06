Desaparecimento no AM: PF encontra ‘remanescentes humanos’ no local das buscas, diz ministro da Justiça

Corporação concederá entrevista coletiva às 20h30 para apresentar detalhes sobre o caso envolvendo o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira

Joao LAET / AFP Veteran foreign correspondent Dom Phillips visits Aldeia Maloca Papiú, Roraima State, Brazil, on November 16, 2019. - Phillips went missing while researching a book in the Brazilian Amazon's Javari Valley with respected indigenous expert Bruno Pereira. Pereira, an expert at Brazil's indigenous affairs agency, FUNAI, with deep knowledge of the region, has regularly received threats from loggers and miners trying to invade isolated indigenous groups' land. (Photo by Joao LAET / AFP)



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou, no início da noite desta quarta-feira, 15, que a Polícia Federal (PF) encontrou “remanescentes humanos” no local das buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, que desapareceram no domingo, 5, no Vale do Javari, no Amazonas. A PF concederá uma entrevista coletiva às 20h30, no horário de Brasília, para apresentar mais detalhes sobre o caso. “Acabo de ser informado pela Polícia Federal que ‘remanescentes humanos foram encontrados no local, onde estavam sendo feitas as escavações’. Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus”, diz a íntegra da publicação do ministro.

Mais cedo, como a Jovem Pan mostrou, o Tribunal de Justiça do Amazonas decretou a prisão temporária de Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, acusado de envolvimento no desaparecimento de Dom e Bruno – a decisão foi assinada pela juíza Jacinta Silva dos Santos, titular da Comarca de Atalaia do Norte, município do interior do Amazonas. Oseney foi preso pela Polícia Federal na noite da terça-feira, 14. Com ele, de acordo com a PF, foram encontrados alguns cartuchos de arma de fogo e um remo. Dos Santos é irmão de Amarildo da Costa de Oliveira, o “Pelado”, primeiro suspeito a ser preso pelas autoridades. De acordo com a investigação, os irmãos teriam agido juntos.