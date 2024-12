Descarrilamento na CPTM provoca restrições pelo segundo dia seguido

Na madrugada de quarta-feira (18), por volta das 2h10, um trem de carga da MRS Logística descarrilou na via 3, próximo à Estação Brás da Linha 11-Coral

A companhia disse que solicitou nesta quinta-feira dez ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) entre as estações Brás e Tatuapé



O descarrilamento de um trem de carga da MRS Logística na via 3, próximo à Estação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na madrugada de quarta-feira (18), ainda provoca impactos no transporte na manhã desta quinta-feira (19). De acordo com a companhia, há reflexos na Linha 11-Coral. Pela manhã, o Metrô de São Paulo também registrava velocidade reduzida na Linha 3-vermelha.

“Desde o início da operação comercial, a Linha 11-Coral está circulando por via única e com maiores intervalos entre as estações Brás e Tatuapé para continuidade dos trabalhos dos técnicos de manutenção que atuam na avaliação e conserto dos trilhos para a liberação e normalização da circulação dos trens”, disse a CPTM. Segundo a companhia, a circulação das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 12-Safira, 13-Jade e do serviço Expresso Aeroporto está normal na manhã desta quinta-feira.

Descarrilamento

Na madrugada de quarta-feira, 18, por volta das 2h10, um trem de carga da MRS Logística descarrilou na via 3, próximo à Estação Brás da Linha 11-Coral da CPTM. As causas do acidente estão sendo investigadas pela CPTM e MRS, qualquer ilação sobre a causa do descarrilamento neste momento não tem nenhuma relação com a verdade dos fatos. O trem já foi retirado da via.

A companhia disse que solicitou nesta quinta-feira dez ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) entre as estações Brás e Tatuapé. Outras opções para o passageiro são a Linha 12-Safira e a Linha 3-Vermelha do Metrô, que está com a transferência liberada nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Além dos transtornos pela manhã, no fim da tarde de quarta-feira, por exemplo, o Terminal da Barra Funda ficou lotado, devido à lentidão nos deslocamentos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo