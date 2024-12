Quase 19% dos infectados com Covid-19 relatam sintomas persistentes

Entre os sintomas mais comuns relatados estão problemas de saúde mental, com 33,1% dos entrevistados mencionando ansiedade, 25,9% relatando cansaço, 16,9% dificuldade de concentração

Um estudo recente conduzido pelo Ministério da Saúde, intitulado Epicovid 2.0, trouxe à tona dados alarmantes sobre os efeitos duradouros da Covid-19 no Brasil. De acordo com a pesquisa, quase 20% das pessoas que contraíram o vírus continuam a enfrentar sintomas persistentes, mesmo após a recuperação clínica. Este inquérito nacional, considerado o maior já realizado no país sobre os impactos da doença, abrangeu 133 cidades e envolveu mais de 33 mil entrevistas, revelando que 28% da população, aproximadamente 60 milhões de brasileiros, relataram ter sido infectados.

Os resultados do estudo indicam que 18,9% dos infectados sofrem de sintomas de Covid longa, que se estendem por um período significativo após a infecção inicial. Notavelmente, a pesquisa destacou que a pós-Covid é mais prevalente entre mulheres e indígenas. Entre os sintomas mais comuns relatados estão problemas de saúde mental, com 33,1% dos entrevistados mencionando ansiedade, 25,9% relatando cansaço, 16,9% dificuldade de concentração e 12,7% perda de memória.

