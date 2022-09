Desde 2017, Rio de Janeiro registra mais de mil mortes em chacinas, diz levantamento

Dados do Instituto Fogo Cruzado revelaram dados preocupantes de violência nas operações da polícia fluminense

Daniel Amaral/Futura Press/Folhapress Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que houveram 106 chacinas somente entre 2020 e 2022



Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, desde 2017 a Região Metropolitana do Rio de Janeiro contabilizou 1.008 mortes de civis. Houveram, de lá pra cá, 250 ações e operações das Forças de Segurança. Três operações chamaram bastante atenção nos últimos anos a partir de 2020. Uma operação de maio de 2021, na Favela do Jecarezinho, terminou com 28 mortes de civis, 27 suspeitos de ligação com o tráfico e 1 agente da Polícia Civil morto. Em maio de 2022, na Vila Cruzeiro, foram 23 mortes de civis. Em Julho de 2022, no Complexo do Alemão, foram 16 mortes de civis e 1 policial morto. De acordo com o levantamento, é relevante o número elevado de vítimas das chacinas ao longo dos últimos anos. Entre 2020 e 2022, foram registradas 106 chacinas, com 463 mortes. Em entrevista à Jovem Pan News, o sociólogo Rafael Melo, avaliou o cenário de violência do Estado do Rio de Janeiro: “Virou um guerra, e quem está no meio é a população. Principalmente a população pobre do Rio de Janeiro. Nós precisamos repensar nossa política de segurança, para uma política eficaz, mais humana e que resolva principalmente a questão social. Só com armas a gente não vai conseguir resolver a violência urbana, a violência das drogas, a violência do tráfico e da milícia”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga4