Suíço é preso pela Polícia Federal por tráfico internacional de drogas no Galeão

Um suíço foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na noite deste domingo, 18, por tráfico internacional de drogas, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, o homem de 70 anos portava cocaína em sua bagagem. A droga estava escondida em dois pratos, nove recipientes de chá, sete postes de cosméticos (xampus e creme de barbear) e também em um pacote de extrato de tomate, dentro da bagagem do suspeito. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de agentes da Delegacia Especializada do aeroporto. Ele planejava viajar para o Vietnã, mas a polícia localizou as drogas antes do embarque. A PF conduziu o homem à delegacia do aeroporto, onde foi decretada a prisão. Na sequência, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Ele responderá por tráfico transnacional de drogas. A pena pode chegar até 15 anos de prisão.