Desemprego atinge 14 milhões de brasileiros e bate recorde em setembro

LIDIANNE ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 14 milhões de brasileiros estão em busca de emprego



O número de brasileiros desempregados chegou a 14 milhões na quarta semana de setembro, de acordo com PNAD Covid-19 divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 16. A taxa é a maior desde o início do levantamento, em maio. Na primeira semana de pesquisa, eram 9,8 milhões de brasileiros em busca de emprego. O desemprego passou de 10,5% na primeira semana de maio para 14,4% na penúltima de setembro.

A taxa de desocupação se manteve estável em comparação com a semana anterior (13,7%). “Embora as informações sobre a desocupação tenham ficado estáveis na comparação semanal, elas sugerem que mais pessoas estejam pressionando o mercado em busca de trabalho, em meio à flexibilização das medidas de distanciamento social e à retomada das atividades econômicas”, diz a coordenadora do levantamento, Maria Lucia Vieira.

No total, mais de 4,1 milhões de pessoas ficaram desempregadas diante da pandemia do novo coronavírus no país. A Região Sudeste teve o maior contingente de desempregados da edição: são 6,3 milhões de pessoas em busca de uma ocupação no mercado de trabalho. Desde o início da pesquisa, no entanto, foi a Região Nordeste que observou a maior alta no número de desempregados, passando de 2,3 milhões na primeira semana de maio para 3,9 milhões na quarta semana de setembro. O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 26 de setembro e esta é última edição da série semanal da PNAD.