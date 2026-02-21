Jovem Pan > Notícias > Brasil > Desfile das Campeãs de SP: Nove escolas se apresentam neste sábado

  • 21/02/2026 11h41
GIL GUZZO/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Mocidade Alegre Carnaval 2026 Campeã do Carnaval de São Paulo neste ano, a Mocidade Alegre pisa novamente no Sambódromo às 1h10,.

Nove escolas de samba de São Paulo voltam a se apresentar neste sábado (21) no Sambódromo do Anhembi, na zona norte paulistana, para o Desfile das Campeãs do Carnaval 2026.

A festa tem início às 20h e contará com a participação das duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II, das duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso I e das cinco primeiras colocadas do Grupo Especial.

Campeã do Carnaval de São Paulo neste ano, a Mocidade Alegre pisa novamente no Sambódromo às 1h10, apresentando seu samba-enredo “Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra”, que destacou o papel da atriz Léa Garcia pela igualdade racial no país e sua trajetória como militante e liderança a partir do teatro e do cinema. Ela morreu em 2023, aos 90 anos de idade.

Além dela, também haverá apresentação da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, campeã do Grupo de Acesso 1 do carnaval de São Paulo com o enredo “Anti-Herói Brasil”, abordando figuras como Macunaíma, personagem criado por Mário de Andrade. A vice-campeã, que também estará no Sambódromo na noite deste sábado, é a Pérola Negra, com o enredo “Valei-me Cangaceira Arretada, Maria que abala a gira, valente e bonita que vence demanda”.

A campeã do Grupo de Acesso-2, a Morro da Casa Verde, e a vice-campeã, X-9 Paulistana, serão as escolas que vão abrir o desfile deste sábado.

Segundo a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, esta será a ordem dos desfiles:

20h00 – X-9 Paulistana

20h45 – Morro da Casa Verde

21h30 – Pérola Negra

22h20 – Acadêmicos do Tucuruvi

23h10 – Dragões da Real

00h10 – Acadêmicos do Tatuapé

01h10 – Mocidade Alegre

02h10 – Barroca Zona Sul

03h10 – Gaviões da Fiel

*Agência Brasil

