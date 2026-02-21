Pós-carnaval: mais de 100 blocos agitam as ruas de SP neste fim de semana
Entre os grandes nomes, estão Daniela Mercury, Léo Santana, Pedro Sampaio e Baiana System
Para alguns, o fim do carnaval é sinônimo de começo de ano. Nas redes sociais, o cansaço físico e mental depois de tantos dias de folia até rendeu o meme “NDF”, ou “Nojo de Farra”, para simbolizar uma nova era sem purpurina, fanfarra e bebidas alcoólicas.
Para outros, no entanto, carnaval é para se aproveitar durante todo fevereiro, do pré ao pós-carnaval. E, para essa turma, a agenda está cheia.
Mesmo depois de blocos sertanejos, clássicos e até com ritmos de K-pop, o pós-carnaval paulistano promete lotar as ruas com mais de 100 opções de blocos para este final de semana. Entre os grandes nomes, estão Daniela Mercury, Léo Santana, Pedro Sampaio e Baiana System.
O endereço mais famoso deste final de semana será o Ibirapuera, especialmente no domingo, com dois megablocos seguidos. No entanto, para evitar superlotações, a Prefeitura adicionou outras duas saídas de emergência: no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo e na Rua Abílio Soares.
Sábado:
Navio Pirata
Um dos mais esperados pelos fãs, o megabloco da banda BaianaSystem desfila a partir das 15h, no sábado, no Ibirapuera, com dispersão marcada para 18h.
A concentração será no Obelisco e a expectativa é de que um mar de gente leve o bloco que tem Russo Passapusso nos vocais, muita guitarra baiana e uma energia apoteótica.
Meu Santo É Pop
Fundado em 2014, o bloco LGBT+ está previsto para desfilar em Campos Elíseos, no sábado, dia 21, a partir das 13h e com dispersão às 17h.
Charanguinha do França
O bloco infantil do tradicional Bloco Charanga do França está previsto para desfilar pela região do Centro, no sábado, dia 21, a partir das 10h e com dispersão às 14h.
O trajeto será: R. Major Sertório, 573, R. Cesário Mota Junior, R. General Jardim, R. Dr. Vila Nova.
Te Amo, Mas Só Como Amigo
Com músicas que variam de Claudinho e Buchecha a Caetano Veloso, passando por Olodum e sambas-enredo, o bloco irá desfilar em Pinheiros no sábado, dia 21, a partir das 13h e dispersão às 18h
O trajeto será: R. Vupabussu, R. Padre Carvalho, R. Marcos Azevedo, R. Ferreira de Araújo.
A Ema Gemeu de Canto a Canto
Amante de forró? O Bloco A Ema Gemeu de Canto em Canto mistura a folia do carnaval com o ritmo tradicional da música paraibana. Ele está previsto para desfilar na Vila Madalena (trajeto será Av. Brigadeiro Faria Lima, 364), no sábado, às 11:58, com dispersão às 18h.
Domingo:
Vem com o Gigante
Comandado por Léo Santana, o Vem com o Gigante aposta em repertório de axé e pagodão para conduzir a multidão em clima de micareta. O bloco desfila a partir das 9h da manhã no Ibirapuera com dispersão marcada para as 14h.
Pipoca da Rainha
Comandado por Daniela Mercury, a cantora baiana leva seus maiores sucessos para o trio que sai às 13h pela rua da Consolação e tem dispersão marcada para às 18h.
Bloco Beats com Pedro Sampaio
Comandado pelo DJ dono de diversos hits do carnaval, o bloco é para os amantes da batida eletrônica e de quem quer transformar a via pública em uma pista de dança. Com concentração marcada para as 14h no Obelisco do Ibirapuera, o bloco desfila até às 18h do domingo, 22.
Bloco do Síndico
Desde 2015, o bloco alegra as ruas com o ritmo de Tim Maia e neste ano, “promete encerrar com chave de ouro o carnaval paulistano”. Está previsto para desfilar em Moema (trajeto será Av. Helio Pellegrino, 200), a partir das 13h, com dispersão às 18h.
Há ainda opções para continuar a festa depois do bloco, shows e outros blocos mais bairristas. A programação completa pode ser conferida em www.blocosderua.com.
*Estadão Conteúdo
