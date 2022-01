Deslizamento de terra deixa três mortos em Embu das Artes

Outras quatro pessoas que viviam no imóvel conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos

Everaldo Silva/Futura Press/Estadão Conteúdo SP - DESLIZAMENTO-TERRA-EMBU-DAS-ARTES - GERAL - Deslizamento de terra causa três mortes no Jardim Pinheirinho, na cidade de Embu das Artes, neste domingo, 30. 30/01/2022



Um deslizamento de terra atingiu uma casa e deixou três mortos na madrugada deste domingo, 30, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são uma mulher e duas crianças. Outras quatro pessoas que viviam no imóvel conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos. A corporação enviou pelo menos 13 viaturas ao local para fazer o atendimento e a retirada dos corpos. Com as fortes chuvas em São Paulo, os bombeiros informaram que foram registrados seis chamados para desabamentos ou desmoronamentos, três para alagamentos e 47 para queda de árvores durante a madrugada.