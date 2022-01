Chuvas aliviam crise hídrica, mas não evitam uso das termelétricas

Geração de energia continua pressionada em 2022; preço da conta de luz não deve diminuir

SP - CRISE HÍDRICA/SISTEMA CANTAREIRA - GERAL - Vista da represa do Jaguari, na região de Jacareí, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (05). O nível de água do Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da população da região metropolitana de São Paulo, subiu pelo quinto dia seguido em 2016. Nesta terça-feira (05), ele subiu de 31,2% para 31,4% de sua capacidade. Os dados foram divulgados nesta manhã pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). 05/01/2016 - Foto: NILTON CARDIN/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas favoreceram reservatórios do Brasil



As chuvas de janeiro favoreceram os reservatórios do Brasil, mas a geração de energia continua pressionada em 2022. O nível das represas vem melhorando, o que afasta a possibilidade de racionamento. No entanto, as termelétricas permanecem funcionando e o preço das contas de luz não deve diminuir. Os reservatórios que em setembro estavam em 18%, agora registram 40%. O meteorologista do IAG da USP Augusto José Pereira alerta para baixos prognósticos de precipitação. “O prognóstico climático de fevereiro, março, abril, maio e junho indicam chuvas abaixo do normal, especialmente na região de São Paulo. As temperaturas devem se manter próximas do normal para essa época e portanto isso indica que nós precisamos economizar água”, afirma.

José Pereira lembra que a ação do fenômeno La Ninã reduz a chuva no centro-sul do país. Já o professor de gestão de recursos hídricos da Unicamp, Antônio Carlos Uffo, ressalta que nas demais regiões o quadro é outro. “Nós esperamos que no norte e nordeste o nível dos reservatórios estejam mais altos que o normal por causa das chuvas estarem acima da média. No norte brasileiro nós temos uma média dos reservatórios de 86%”, explica. Uffo acrescenta que o La Ninã também provoca o aumento de temperaturas. O professor de engenharia hídrica da USP, José Carlos Mierzwa, destaca que a preocupação é com o centro-sul. “Se não for mantido o nível de precipitação nos próximos meses para que o nível desses reservatórios suba, a condição vai permanecer em atenção”, destaca.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha