Deslizamento de terra destrói casarão no centro histórico de Ouro Preto; veja vídeo

Acidente aconteceu nesta quinta-feira, 13, e também atingiu um depósito; segundo a Defesa Civil, a recomendação é que os moradores não passem pela região

Reprodução / Twitter Acidente aconteceu próximo à Praça da Estação, no Morro da Forca, na parte histórica do município



Um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XVIII na manhã desta quinta-feira, 13, em Ouro Preto, cidade de Minas Gerais. O acidente aconteceu próximo à Praça da Estação, no Morro da Forca, na parte histórica do município. Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos que mostram o contingente de terra se desprendendo do barranco e caindo em cima do imóvel, que desabou. Um depósito também foi destruído. Segundo a Defesa Civil, o solo estava encharcado pelas fortes chuvas que atingem a região. Ninguém se feriu. A recomendação do órgão é que os moradores não passem pela região nas próximas horas, já que ainda há “movimentação de massa”. O trânsito no local foi interrompido e será liberado apenas após análise.

De acordo com informações do jornal O Liberal, a Defesa Civil já monitorava uma trinca existente no Morro da Forca e havia isolado o entorno do local para que não houvesse vítimas. Além disso, o casarão e o depósito já estavam vazios pelo risco do desabamento. Casas vizinhas também foram evacuadas, mas ainda não há informações de quando os moradores poderão retornar aos imóveis. Agora, as autoridades trabalham para que novos deslizamentos não aconteçam.

Acaba de descer o Morro da Forca em Ouro Preto, 3 casarões foram engolidos, essa zona fica a uns 100 metros da praça tiradentes. pic.twitter.com/cqD0L4wt1P — Tiago sem H mesmo. (@eutiagomiranda) January 13, 2022