Chuvas causam mais 5 mortes em Minas Gerais; total de vítimas chega a 24

De acordo com a Defesa Civil, mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas; 341 cidades estão em estado de emergência

ELVIRA NASCIMENTO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas em MG deixaram 341 cidades em estado de emergência



Cinco pessoas morreram em decorrência das chuvas em Minas Gerais nas últimas 24 horas. Ao todo, 24 pessoas perderam a vida desde o início das tempestades no Estado. De acordo com o boletim da Defesa Civil, duas mortes ocorreram em Perdigão, onde duas mulheres, de 55 e 79 anos, morreram após terem o carro levado pela enxurrada. Os outros óbitos foram registrados em Ouro Preto e Contagem, vítimas de desabamentos, e Santana do Riacho, onde um homem de 34 anos foi atingido por um raio quando escalava o Morro da Pedreira. Segundo a Defesa Civil, as chuvas deixaram 3992 pessoas desabrigadas e 24.610 desalojadas. Além disso, 341 municípios estão em estado de emergência.