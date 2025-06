Desmatamento na Amazônia registra aumento de 92% em maio

De acordo com as informações, a maior parte do desmatamento, cerca de 51%, é atribuída a incêndios florestais

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo



Em maio de 2025, a Amazônia registrou um aumento alarmante no desmatamento, totalizando 960 km², o que representa um crescimento de 92% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. De agosto de 2024 até maio de 2025, a elevação acumulada foi de 9,1% em relação ao período anterior. Esses dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com base no Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. De acordo com as informações, a maior parte do desmatamento, cerca de 51%, é atribuída a incêndios florestais. O corte raso responde por 48% e apenas 1% é decorrente de atividades de mineração. O ministro interino do MMA, João Paulo Capobianco, destacou que o aumento nos índices de desmatamento é consequência de incêndios que ocorreram nos meses anteriores, que se tornam mais visíveis quando a vegetação está seca e morta.

Nos últimos cinco anos, a média de focos de incêndio em áreas de vegetação nativa no Brasil se mantinha em torno de 10%. No entanto, em 2024, esse número subiu para 13,5%, e nos primeiros meses de 2025, 23,7% dos focos de incêndio afetaram a vegetação nativa, evidenciando uma tendência preocupante. Por outro lado, no Cerrado e no Pantanal, a situação é diferente, com uma redução significativa no desmatamento. O Cerrado apresentou uma queda de 15% em relação a maio de 2024, enquanto o Pantanal teve uma diminuição ainda mais acentuada, de 65%. Entre agosto de 2024 e maio de 2025, o Cerrado perdeu 4.583 km², o que representa uma redução de 22%, e o Pantanal registrou uma perda de 267 km², uma diminuição de 74%.

Diante desse cenário crítico, o governo brasileiro está implementando medidas para combater o desmatamento. Entre as ações planejadas, destaca-se a criação da Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, além de investimentos significativos, como R$ 825 milhões destinados ao Ibama e R$ 405 milhões para apoiar os bombeiros em municípios da Amazônia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA