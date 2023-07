Detento morre após receber descarga elétrica em penitenciária de Campinas

Dois presos cobriam paletes, que estavam em um caminhão, utilizando uma lona, quando ambos acabaram recebendo uma descarga elétrica de cabos de alta tensão

Reprodução/Google Street View Direção do CPP de Campinas investiga o caso



Um detento morreu após receber uma descarga elétrica no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Campinas, no interior de São Paulo. A morte foi registrada nesta terça-feira, 18. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), dois presos cobriam paletes, que estavam em um caminhão utilizando uma lona, quando ambos acabaram recebendo uma descarga elétrica de cabos de alta tensão. O acidente ocorreu em uma oficina de trabalho instalada no interior da unidade prisional. Um deles não resistiu e morreu no local. O homem tinha 49 anos. O segundo, de 45 anos, foi socorrido e levado para um hospital da região. De acordo com a SAP, o quadro de saúde é estável. Anda segundo a SAP, a Polícia Técnico Científica esteve no CPP e o caso foi registrado em Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia da cidade. “A SAP lamenta o fato e está prestando todo apoio aos familiares da vítima”, disse a pasta. A pasta informou que a direção do CPP abriu uma apuração preliminar para averiguar a morte do homem.