‘Deu-se! Ufa’, diz Regina Duarte após exoneração da Secretaria da Cultura

A exoneração da atriz aconteceu nesta quarta-feira (10)

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo A atriz Regina Duarte acena ao deixar o Palácio da Alvorada



A atriz Regina Duarte postou, nesta quarta-feira (10), uma foto nas redes sociais do decreto de sua exoneração da Secretaria Especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. Na legenda da imagem, escreveu: “Deu-se! Ufa”.

O anúncio da saída de Regina do comando da secretaria aconteceu em 20 de maio por meio de um vídeo gravado pelo presidente em companhia da atriz. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que a agora ex-secretária de Cultura sentia falta da família e, por isso, desejava voltar para São Paulo.

Regina chegou a ser cotada para assumir a Cinemateca Brasileira, mas até o momento não houve nomeação.