Jovem Pan > Notícias > Brasil > DF é o local mais seguro para dirigir no Brasil, aponta estudo

DF é o local mais seguro para dirigir no Brasil, aponta estudo

Pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária analisa os 26 estados e o Distrito Federal, classificando-os com base em diversos critérios e pilares do Pnatrans

  • Por da Redação
  • 21/09/2025 08h56
  • BlueSky
Rovena Rosa/Agência Brasil - 04/07/2022 Trânsito de veículos na Rodovia Presidente Dutra. Estudo divulgado pelo ONSV revela panorama da segurança nas estradas e vias urbanas do Brasil

Um estudo divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) revelou um panorama da segurança nas estradas e vias urbanas do Brasil. O levantamento, chamado IRIS (Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança), analisou os 26 estados e o Distrito Federal, classificando-os com base em diversos critérios e pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

Segundo o estudo, o Distrito Federal se destacou no topo do ranking, sendo considerado o local mais seguro para motoristas e pedestres no país. Com uma pontuação de 4,0 de 5, o DF ficou bem à frente dos estados da Região Norte, que ocupam as posições mais baixas na lista.

No outro extremo, o Amazonas registrou a pior pontuação, com 1,86, sendo classificado como o estado com menor segurança viária. Outros estados da Região Norte, como Pará (2,14), Amapá, Maranhão e Roraima (todos com 2,29), também apresentaram resultados desfavoráveis.

Destaques do Ranking

  • 1º Lugar: Distrito Federal (4,00)
  • 2º Lugar: Rio Grande do Sul (3,86)
  • 3º Lugar: Goiás, Paraná e Rio de Janeiro (empate, 3,71)
  • Piores Colocações:
    • Amazonas (1,86)
    • Pará (2,14)
    • Amapá, Maranhão, Roraima (2,29)

O estudo IRIS avalia a segurança viária em sete pilares, que vão desde a fiscalização e educação no trânsito até a segurança veicular e atendimento às vítimas. Os indicadores de mortalidade no trânsito também foram considerados na análise.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Classificação completa do ranking:

  • Distrito Federal – 4,00
  • Rio Grande do Sul – 3,86
  • Goiás, Paraná, Rio de Janeiro – 3,71
  • São Paulo – 3,57
  • Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia – 3,29
  • Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco – 3,14
  • Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins – 3,00
  • Minas Gerais – 2,86
  • Bahia – 2,71
  • Amapá, Maranhão, Roraima – 2,29
  • Pará – 2,14
  • Amazonas – 1,86

Leia também

Lula embarca para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York
Artistas convocam atos da esquerda contra PEC da Blindagem e anistia
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >