DF é o local mais seguro para dirigir no Brasil, aponta estudo

Pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária analisa os 26 estados e o Distrito Federal, classificando-os com base em diversos critérios e pilares do Pnatrans

Rovena Rosa/Agência Brasil - 04/07/2022 Estudo divulgado pelo ONSV revela panorama da segurança nas estradas e vias urbanas do Brasil



Um estudo divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) revelou um panorama da segurança nas estradas e vias urbanas do Brasil. O levantamento, chamado IRIS (Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança), analisou os 26 estados e o Distrito Federal, classificando-os com base em diversos critérios e pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

Segundo o estudo, o Distrito Federal se destacou no topo do ranking, sendo considerado o local mais seguro para motoristas e pedestres no país. Com uma pontuação de 4,0 de 5, o DF ficou bem à frente dos estados da Região Norte, que ocupam as posições mais baixas na lista.

No outro extremo, o Amazonas registrou a pior pontuação, com 1,86, sendo classificado como o estado com menor segurança viária. Outros estados da Região Norte, como Pará (2,14), Amapá, Maranhão e Roraima (todos com 2,29), também apresentaram resultados desfavoráveis.

Destaques do Ranking

1º Lugar: Distrito Federal (4,00)

Distrito Federal (4,00) 2º Lugar: Rio Grande do Sul (3,86)

Rio Grande do Sul (3,86) 3º Lugar: Goiás, Paraná e Rio de Janeiro (empate, 3,71)

Goiás, Paraná e Rio de Janeiro (empate, 3,71) Piores Colocações: Amazonas (1,86) Pará (2,14) Amapá, Maranhão, Roraima (2,29)



O estudo IRIS avalia a segurança viária em sete pilares, que vão desde a fiscalização e educação no trânsito até a segurança veicular e atendimento às vítimas. Os indicadores de mortalidade no trânsito também foram considerados na análise.

Classificação completa do ranking: