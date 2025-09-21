DF é o local mais seguro para dirigir no Brasil, aponta estudo
Pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária analisa os 26 estados e o Distrito Federal, classificando-os com base em diversos critérios e pilares do Pnatrans
Um estudo divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) revelou um panorama da segurança nas estradas e vias urbanas do Brasil. O levantamento, chamado IRIS (Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança), analisou os 26 estados e o Distrito Federal, classificando-os com base em diversos critérios e pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).
Segundo o estudo, o Distrito Federal se destacou no topo do ranking, sendo considerado o local mais seguro para motoristas e pedestres no país. Com uma pontuação de 4,0 de 5, o DF ficou bem à frente dos estados da Região Norte, que ocupam as posições mais baixas na lista.
No outro extremo, o Amazonas registrou a pior pontuação, com 1,86, sendo classificado como o estado com menor segurança viária. Outros estados da Região Norte, como Pará (2,14), Amapá, Maranhão e Roraima (todos com 2,29), também apresentaram resultados desfavoráveis.
Destaques do Ranking
- 1º Lugar: Distrito Federal (4,00)
- 2º Lugar: Rio Grande do Sul (3,86)
- 3º Lugar: Goiás, Paraná e Rio de Janeiro (empate, 3,71)
- Piores Colocações:
- Amazonas (1,86)
- Pará (2,14)
- Amapá, Maranhão, Roraima (2,29)
O estudo IRIS avalia a segurança viária em sete pilares, que vão desde a fiscalização e educação no trânsito até a segurança veicular e atendimento às vítimas. Os indicadores de mortalidade no trânsito também foram considerados na análise.
Classificação completa do ranking:
- Distrito Federal – 4,00
- Rio Grande do Sul – 3,86
- Goiás, Paraná, Rio de Janeiro – 3,71
- São Paulo – 3,57
- Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia – 3,29
- Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco – 3,14
- Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins – 3,00
- Minas Gerais – 2,86
- Bahia – 2,71
- Amapá, Maranhão, Roraima – 2,29
- Pará – 2,14
- Amazonas – 1,86
