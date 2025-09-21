Lula embarca para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York

Presidente do Brasil fará o tradicional discurso de abertura do debate de líderes na terça-feira (23)

ANGELA WEISS / AFP Lula embarca para Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para Nova York neste domingo (21) para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). A viagem ocorre em um momento de atrito diplomático entre Brasil e Estados Unidos, principalmente após a imposição de sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Na terça-feira (23), Lula fará o tradicional discurso de abertura do debate de líderes. É praxe que o representante brasileiro seja o primeiro a discursar no evento, seguido pelo líder dos Estados Unidos. Esse protocolo levanta a possibilidade de um encontro breve entre os dois presidentes nos corredores da sede da ONU.

A relação entre os dois países ficou ainda mais tensa depois que o governo Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida, que atingiu diversos setores da economia, foi vista como uma tentativa de pressionar o Brasil a não julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Em resposta, o governo americano prometeu novas sanções contra o Brasil. Nos últimos meses, autoridades brasileiras, incluindo o presidente Lula, criticaram a política tarifária e a tentativa de interferência na soberania nacional. Por outro lado, Trump e sua equipe têm acusado o Brasil de perseguir politicamente Bolsonaro.