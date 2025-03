Dia das Mulheres: elas têm o que comemorar? As histórias falam por si

Selecionamos trajetórias de superação que comprovam que sim: há muito a celebrar e, claro, inspirar também

Todo dia 8 de março é a mesma coisa: o Dia Internacional da Mulher nos traz uma dúvida sobre o que comemorar diante de um cenário que ainda representa desigualdade e problemas. De acordo com dados do 1º Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios de 2024, as trabalhadoras mulheres ganham 19,4% a menos que os trabalhadores homens no Brasil sendo que em cargos de gerência e direção, a diferença salarial chega a 25,2%.

Para Analice Nicolau, renomada jornalista e comunicadora, esses números provam que o autoconhecimento e a mentoria são mais do que necessários para gerir uma trajetória de sucesso. Com uma carreira consolidada no jornalismo e uma marcante história como apresentadora do SBT, Analice compartilha um compêndio de insights e técnicas que transformaram sua vida e podem transformar outras pessoas também. “Por isso, nessa data tão especial lanço meu novo e-book ‘Desvende Sua Mente com Propósito’ que é o resultado de anos de aprendizado e prática da mentalidade positiva, reunindo ferramentas já conhecidas e exercícios práticos que realmente funcionam”, explica.

Sempre à frente de seu tempo e não mais hoje da bancada de telejornais, Analice investe como empresária de comunicação e busca inovar: junto ao lançamento do e-book, ela também apresenta sua nova IA, Analí, em parceria com o empresário Marçal Pain. Essa assistente virtual foi projetada para ajudar os leitores a tirar dúvidas sobre o e-book e a Mentoria CEP (Comunicação Estratégica Positiva) tornando o processo ainda mais acessível e interativo. “O e-book é mais do que um material de leitura; é um convite à transformação. Ele oferece um caminho prático para quem deseja despertar o gigante adormecido dentro de si e moldar uma nova realidade”, destaca a autora que também modificou toda sua vida quando resolveu deixar a televisão para trabalhar nos bastidores e em nome da comunicação de seus clientes.

De empreendimento doce a spa e editora: elas estão com tudo

Nem sempre a vida foi doce com as mulheres, aliás, de acordo com os dados já citados acima e diante de tantas cobranças diárias, podemos dizer que o cenário é amargo para muitas, o que não serve de desculpas para todas (e que bom).

Para Ana Lygia Faria, empreendedora desde 2012, conhecida carinhosamente como Ana Piku e sócia fundadora e confeiteira da PikurruchA’S, considerada uma das maiores confeitarias da América Latina, a comemoração é tão gigante quanto uma de suas lojas. A unidade Perdizes conta com 1000m² quadrados de área total e recebe cerca de 60 mil clientes por mês. “Hoje são quatro unidades na capital e posso afirmar que o caminho do empreendedorismo nunca foi nem é fácil, mas conseguir construir um negócio do zero, ao lado da minha família, impactando tantas pessoas — principalmente mulheres — é algo que me enche de orgulho. Comemoro a minha coragem de ter feito escolhas difíceis e ter seguido em frente mesmo quando tudo parecia impossível”, declara. E ensina: “Aprendi que não existe equilíbrio perfeito, mas sim prioridades para cada fase da vida — e tudo bem não dar conta de tudo ao mesmo tempo”.

Por falar em dar conta de tudo e ser zen, ao mesmo tempo, ouvimos uma expert no assunto, afinal, Isa Santini, empresária, CEO e cofundadora do Ateliê Beauty, rege o spa brasileiro mais premiado em território nacional. “Vencemos três categorias internacionais no World Luxury SPA Awards: Melhor Spa Boutique de Luxo do mundo, Melhor Spa Urbano de Luxo da América do Sul e Melhor Experiência em Spa da América do Sul. Como empreendedora e líder, celebro minha trajetória no mercado de luxo e beleza, a construção do Ateliê Beauty ao lado do meu irmão e a possibilidade de impactar positivamente a vida de tantas mulheres — seja oferecendo experiências únicas, promovendo o bem-estar ou criando oportunidades para outras profissionais crescerem. Também comemoro as ações sociais que realizo, pois acredito que sucesso e propósito caminham juntos”.

Com duas unidades, uma em Campinas e outra em São Paulo, a marca se consolida como referência, sendo que a empreendedora nunca deixou de lado seu altruísmo. “Mantenho projetos beneficentes pontuais e ações específicas como a parceria com o Centro Infantil Boldrini – hospital filantrópico especializado em oncologia e hematologia pediátrica sendo considerado um centro de referência mundial no tratamento de câncer infantil”. Nos últimos anos, a empresária esteve à frente da Corrida do Boldrini e foi responsável também pelas ações de Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal do hospital.

Para Andreia Roma, CEO da Editora Leader, a data tem um significado mais que especial, já que a executiva é fundadora do Selo Editorial Série Mulheres. “Desde 2014 eu segui determinada a desafiar o ceticismo e criei o selo, mesmo ouvindo vozes que diziam que um projeto focado inteiramente em mulheres não teria espaço no mercado. Assim, mantive minha convicção de que ele era necessário e transformador e em 2015 lançamos nosso primeiro livro, que foi um divisor de águas. O sucesso imediato não apenas validou a demanda por narrativas femininas poderosas, como também abriu caminho para uma série de publicações que hoje dão voz a tantas histórias transformadoras. A resposta positiva do público reafirmou a nossa missão de valorizar as mulheres na literatura e reconhecer o impacto de suas jornadas”, declara Andreia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A curadora é filha de pais semi analfabetos e cresceu em uma comunidade, por isso dá tanta importância à leitura e ao conhecimento. “Na infância não tínhamos dinheiro para comprar brinquedos então eu montava meus próprios livros com restos de livros didáticos e revistas, usando a famosa cola de água com farinha e, assim, me divertia e adquiria cultura”, relembra.