Delegacias de Defesa da Mulher em São Paulo ampliam horário e passam a atender 24 horas

Neste sábado (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo do Estado de São Paulo deu um passo significativo na luta contra a violência de gênero ao inaugurar sete novas Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) com funcionamento 24 horas. Além disso, foram abertas dez novas salas online para expandir o apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. As novas delegacias, que já existiam, estão estrategicamente localizadas em São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba. Com essa iniciativa, todas as regiões do estado passam a contar com uma delegacia da mulher operando ininterruptamente, algo que não era realidade até então.

A delegada coordenadora das DDMs, Adriana Liporoni, destacou a importância do atendimento 24 horas, ressaltando que a violência contra a mulher frequentemente ocorre fora do horário comercial, especialmente à noite e de madrugada. A presença de delegacias abertas em tempo integral permite uma resposta imediata das autoridades, oferecendo proteção e retirando as vítimas de situações de risco. Com essa mudança, São Paulo passa a contar com 141 DDMs, que possuem policiais especializados e uma estrutura acolhedora para atender mulheres em situação de vulnerabilidade.

Este serviço está disponível em 162 cidades do estado, ampliando o alcance e a acessibilidade do suporte às vítimas. Em 2024, as DDMs de São Paulo foram responsáveis pela prisão de 10,6 mil agressores e pela abertura de quase 100 mil inquéritos policiais.

Além das delegacias físicas, as novas salas online representam um avanço significativo, permitindo que mulheres de cidades como Caçapava, Iguapé, Ibiúna, Porto Feliz, Cosmópolis, São Sebastião, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista e Junqueirópolis façam denúncias e registrem ocorrências por videoconferência.

*Com informações de Fabrizio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA