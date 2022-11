Diretor da PRF diz que operação contra bloqueios em rodovias foi ‘maior da história’

Em meio a acusações de omissão, Silvinei Vasques destacou presença de ‘crianças e idosos’ nos protestos para justificar ‘trabalho complexo’ da corporação

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 28/10/2022 Silvinei Vasques é o diretor-geral da PRF desde 2019



O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, divulgou um vídeo nas redes sociais do órgão dizendo que a operação realizada nas rodovias do país para a acabar com os bloqueios realizados por caminhoneiros foi “a maior da história” da corporação. “Nossos policiais federais, homens e mulheres, que estão na estrada, trabalhando desde domingo à noite. Estávamos encerrando uma operação e já iniciamos outra para desbloquear rodovias em todo o Brasil. É a maior operação da história da PRF, com o maior efetivo da história. Todos os policiais, desde segunda-feira, estão nas estradas operando. Estamos trabalhando muito. É uma operação complexa. Nesses bloqueios existem famílias, idosos. Precisamos garantir o direito de ir e vir de todo cidadão”, destacou Vasques, em resposta às acusações de que a PRF se omitiu e colaborou com os protestos, realizados após a eleição presidencial. Os caminhoneiros questionam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As críticas à PRF começaram no último domingo, 30, quando algumas blitze, principalmente no Nordeste, prejudicaram o transporte de eleitores. Os bloqueios nas rodovias começaram ainda no domingo, tão logo foi anunciado o resultado das urnas. Vídeos feitos em alguns pontos de interdição mostraram policiais rodoviários colaborando com as manifestações. “A corregedoria instaurou procedimento para identificar e punir servidores que tiveram atitudes que não condizem com a cooperação. Estamos verificando as redes para identificar desvios de conduta”, declarou o corregedor-chefe da instituição, Wendel Benevides. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Rodoviária informe até amanhã o número de policiais nas estradas desde o dia 28 de outubro.

Veja o vídeo do diretor-geral da PRF: