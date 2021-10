Diretores da Anvisa recebem ameaça de morte para negar uso de vacina em crianças

Ameaças foram enviadas na manhã desta sexta através do e-mail dos diretores e exigia a não aprovação da aplicação de imunizantes contra a Covid-19 em jovens com idade entre cinco e onze anos

Anvisa/Ascom Agência informou que informou as autoridades sobre o episódio



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que os cinco membros de sua mesa diretora foram ameaçados de morte. A informação foi dada nesta sexta-feira, 29, através de uma nota oficial emitida pela Agência. As ameaças foram enviadas na manhã desta sexta através do e-mail dos diretores e exigia a não aprovação da aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças com idade entre cinco e onze anos. Além dos membros diretores, instituições escolares do Paraná também foram citadas como alvo nos e-mails. A Anvisa afirmou ainda que informou as autoridades policiais e o Ministério Público, nos âmbitos Federal, Estadual e Distrital para adoção de outras medidas cabíveis.